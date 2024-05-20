Арендатор леса в Верхнем Уфалее выплатит 2,2 млн рублей за бездействие

Компания будет возмещать ущерб, причиненный незаконными рубками

В Верхнем Уфалее арендатор лесного участка выплатит более 2 миллионов рублей за вред, причиненный лесу незаконными рубками. Компанию накажут за бездействие, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

«В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору аренды лесного участка, заключенному между ГУ лесами области и ООО „Уфалейский лес“, допущены факты незаконной рубки лесных насаждений на переданном в аренду участке, чем причинен вред окружающей природной среде, который в соответствии с Гражданским и Лесным кодексами РФ подлежит обязательному возмещению», — рассказали в ведомстве.

Размер ущерба, по подсчетам прокуратуры, составил 2 миллиона 187,7 тысячи рублей. Суд удовлетворил требования прокурора о взыскании этих денег с ООО «Уфалейский лес». За исполнением судебного решения установлен контроль. Средства должны быть перечислены в бюджет города.