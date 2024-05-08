В Кыштыме будут судить жителя Карабаша, который зарядил свой арбалет наркотиками и пытался перекинуть их на территорию исправительной колонии. Молодому человеку вменяется покушение на сбыт наркотиков, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
Напомним, инцидент произошел в феврале 2024 года. В ночное время 25‑летний обвиняемый подъехал к территории ИК‑10, выйдя из автомобиля, выстрелил на территорию колонии стрелой со светодиодным элементом, после чего был задержан сотрудниками ГУФСИН по Челябинской области.
«При досмотре автомобиля были обнаружены и изъяты арбалет и стрела с примотанным к ней свертком с наркотическим средством каннабисом (марихуана), а также еще два свертка массой 25 граммов», — напомнили в ведомстве.
Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ; стрелка — ранее судимого — арестовали.
В настоящее время уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.