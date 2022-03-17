Аппарат трех омбудсменов в Челябинской области остался без руководителя

Татьяна Осипова уволилась после обысков на ее рабочем месте

Татьяна Осипова, руководившая аппаратом трех уполномоченных: по правам человека, по правам ребенка и по правам предпринимателей в Челябинской области — увольняется по собственному желанию после обысков на работе. Информацию ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе администрации области.

«Татьяна Осипова написала заявление по собственному желанию. Сегодня у нее последний рабочий день. Решается вопрос о том, кто будет дальше исполнять обязанности руководителя аппарата уполномоченных», — рассказали в пресс-службе правительства.

Напомним, 22 февраля сотрудники правоохранительных органов провели оперативные действия в офисе уполномоченных. Их интересовала работа руководителя объединенного аппарата омбудсменов Татьяны Осиповой.