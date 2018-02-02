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/ Псевдоангличанка обманом выманила валюту у копейчанки

Псевдоангличанка обманом выманила валюту у копейчанки

Женщина лишилась 850 долларов,  пытаясь получить иностранную помощь.
вчера в 16:03
  |  Происшествия

От действий мошенников пострадала 42-летняя жительница Копейска. Ее новая знакомая в социальных сетях представилась «гражданкой Англии» и попросила помочь открыть в России благотворительный фонд для малообеспеченных семей и сирот. Свое желание она объяснила тем, что ее покойный муж был родом из России, у них нет детей, а сейчас она сама серьезно больна и очень желает передать два миллиона долларов для бедных россиян.

За посредничество копейчанке пообещали 30% от этой суммы. Тот факт, что для оформления документов попросили перечислить 850 долларов, женщину не смутил. Как только деньги ушли на счет «англичанки», всякая связь с ней прервалась. Через некоторое время огорчившаяся жительница Копейска обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи «Мошенничество» УК РФ. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас правоохранители пытаются раскрыть это преступление и в очередной раз просят всех быть более бдительными и не перечислять деньги незнакомым людям.

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