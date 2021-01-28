Ангар с взрывоопасными баллонами загорелся в Челябинске

Пожарные выезжали на тушение по повышенному номеру сложности

Накануне днем в Челябинске в одном из ангаров произошел пожар. На место ЧП сотрудники городского пожарно-спасательного гарнизона выехали по повышенному номеру сложности. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание произошло внутри металлического ангара, расположенного в Артиллерийском переулке. Угрозы распространения огня не было, по предварительным данным, горели отработанное масло и резина на площади 70 квадратных метров. Однако в помещении находились кислородный и два пропановых баллона, которые пожарным пришлось оперативно выносить из горящего ангара, рискуя жизнью.

«Локализация пожара объявлена в 13:45. Пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники отделения дознания устанавливают причины происшествия.