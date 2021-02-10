Андрей Косилов получил срок за ДТП с пострадавшими в Аргаяшском районе

Бизнесмен выплатит компенсацию морального ущерба



Бывший вице-губернатор Андрей Косилов признан виновным в ДТП с тремя пострадавшими в Аргаяшском районе и приговорен к двум годам ограничения свободы, а также к лишению прав на управление транспортным средством. Приговор был оглашен сегодня, 10 февраля, в Аргаяшском районном суде.

Суд приговорил Андрея Косилова к двум годам ограничения свободы по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

С 22 вечера до 6 утра он не имеет права посещать места массовых мероприятий. Он не может выезжать за пределы Сосновского района. 2 раза в месяц Андрей Косилов должен будет отмечаться в государственном спецоргане.

Суд обязал Андрея Косилова выплатить компенсацию морального вреда семье пострадавшей Анастасии Вяткиной в размере одного миллиона, водителю Андрею Лаврову — 300 тысяч рублей. Таким образом исковые требования пострадавших занижены в 10 раз.

Виновник аварии также должен оплатить судебные издержки потерпевшим по 200 тысяч рублей каждому.

До вступления приговора в силу Андрей Косилов находится под подпиской о невыезде. Приговор может быть обжалован. Оглашение приговора длилось час.

«В суде почему-то заявили, что я не тормозил, но на видео видно, что загораются стоп-сигналы. По версии следствия и транслированной судом, я не считаю себя виновным. Я был участником. Я не считаю, что второй водитель невиновен. Десятилетия я езжу на машинах типа „Джип“. Я знаю, что происходит с машинами, у которых такой центр тяжести. Но теперь обсуждение этих вопросов не имеет смысла. Потерпевшей я в добровольном порядке без всяких решений суда заплатил более 1,5 миллиона рублей. Я для себя еще значительное время назад решил: какое будет решение у суда — такое и будет», — сказал, выйдя из зала суда, Косилов.

Мать пострадавшей девушки Светлана Вяткина отметила, что пока не общалась с адвокатам и не может рассказать о дальнейших действиях. Она добавила, что Анастасия идет на поправку, об аварии ей специально не говорят, чтобы не волновать. Девушка находится в клинике, и один день её лечения стоит 17 тысяч рублей.

До оглашения приговора Андрей Косилов поговорил с журналистами.

ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова случилось 28 июля на трассе Байрамгулова — Новоандреевка в Аргаяшском районе. Его «Лексус» вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада». Пострадали три человека. Серьезные травмы получила Анастасия Вяткина из Екатеринбурга. В момент аварии девушка находилась на заднем сиденье «Лады». Она долгое время была в коме. Сейчас с трудом восстанавливается. Водитель также находился в коме и проходил лечение в реанимации.

29 июля было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Расследование уголовного дела было завершено в январе 2020 года. Косилов весь период следствия находился под подпиской о невыезде. Первое судебное заседание состоялось 6 марта 2020 года.