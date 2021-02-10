Андрей Косилов готов к оглашению приговора в Аргаяшском районном суде

Обвиняемый отметил, что авария изменила его жизнь

«Решение будет принимать суд, и любое решение обсуждается. Мне кажется, во всем, что происходит, есть один большой плюс. События двух лет были главными в жизни каждого участника. Никуда не уйдут проблемы, травмы. Готов к любому решению. До сих пор не отошел от стресса, пользуюсь услугами водителя»,

— сказал Андрей Косилов.

Андрей Косилов прибыл в Аргаяшский районный суд, забыв в авто маску. Обвиняемый взял средство защиты и вернулся в здание суда. Чуть позже появилась адвокат Анастасия Таминдарова.Журналисты спросили, готов ли бывший вице-губернатор Челябинской области к оглашению приговора.Напомним, ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова случилось 28 июля на трассе Байрамгулова — Новоандреевка в Аргаяшском районе. Его «Лексус» вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада». Пострадали три человека.

Серьезные травмы получила Анастасия Вяткина из Екатеринбурга. В момент аварии Анастасия находилась на заднем сиденье «Лады». Она долгое время была в коме. Сейчас с трудом восстанавливается. Водитель также находился в коме и лечился в реанимации.