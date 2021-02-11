«Алло, вас обманули!» В Челябинске рассказали об основных схемах финансовых мошенничеств

Жертвами телефонных аферистов в прошлом году стали более 10 тысяч южноуральцев

В Челябинской области ежегодно растет количество жертв телефонных мошенников. Как правило, участники группировок действуют по трем схемам, которые развиваются порой по самым неожиданным сценариям.

Едва ли не каждый владелец банковской карты и мобильного телефона хотя бы раз получал подозрительный звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка. Обычно потенциальная жертва все-таки сохраняет бдительность и быстро сворачивает увлекательную беседу, однако, к сожалению, случается, что разговор с невидимым собеседником оборачивается, например, невольным, но вполне реальным кредитом.

Финансовые аферисты — люди изобретательные, но, как показывает практика, — ленивые. И последние пять лет мошенники используют три схемы, которые лишь модернизируются в ногу с технологическим прогрессом и дарят благодатную почву для хищения денег. Итак, самые популярные, годами отточенные схемы выглядят так:

Звонок «из службы безопасности банка»

Все просто — на телефон жертвы звонит молодой человек или девушка и, как правило, приправляют свое представление какой-нибудь солидной должностью, например «старший помощник директора Центрального Банка». Смешно, но работает. Далее незнакомец сообщает о блокировке вашего счета или об оформлении кредита на ваше имя. Сценариев может быть несколько, мошенник ориентируется быстро и прыгает с одного заученного скрипта на другой.





Звонок «от представителя правоохранительных органов»

Смело. Звонящий представляется сотрудником силовых структур, кстати, может назвать и реальную фамилию майора или полковника, и сообщает о том, что против вас возбуждено уголовное дело, инициированное Банком России. И для того, чтобы избежать проблем, предлагает перевести деньги со счета на другой, «более безопасный». К сожалению, несмотря на всю абсурдность этого спектакля, жертв именно этой схемы становится все больше.

Звонок «от родственника»

Нестареющая классика. На телефон жертвы поступает звонок или сообщение с просьбой о финансовой помощи для дальнего (а самые рисковые мошенники могут представиться и близким) родственника, попавшего в беду. Доверчивые жертвы переводят деньги незамедлительно.

«Банк России никогда не направляет заявления в правоохранительные органы и вообще не работает с физическими лицами. К сожалению, в случае если вы сами диктуете номер банковской карты, срок ее действия и CVV-код на оборотной стороне, финансовая организация не возместит потери», — сообщила начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Людмила Панина.

Также она отметила, что при получении звонка от ЦБ РФ лучше разговор прекратить и перезвонить самостоятельно по номеру горячей линии 8-800 300 3000.

В том, чтобы определить, разговариваете ли вы с мошенником, нет ничего сложного. Догадаться можно по пяти основным признакам:

На вас выходят сами. Согласитесь, странно, когда вдруг вам звонят из банка, в котором у вас есть счет, — зачем? Обычно организация отправляет все уведомления по адресу электронной почты. Неважно, кем представляется человек на другом конце провода — такой звонок уже повод задуматься о его подозрительности.

Собеседник говорит только о деньгах. Конечно. Ведь его основная задача — забрать их у вас, потому в его речи то и дело можно услышать «оплатить», «перевести», «штраф», «дисконт».

Вас просят сообщить данные счета или карты. Настоящий банковский работник не будет этого делать. Данные, которое он должен знать, — у него уже есть. А PIN-код — это конфиденциально. Он только ваш и ничей больше.

Вас выводят из равновесия. Мошенники — хорошие психологи и могут сбить с толку, не давая времени подумать, играют на ваших страхах или слабостях. «Поздравляем, вы выиграли в лотерею!» — и жаждущий легкой наживы уже диктует свои данные. «С вашей карты списывают деньги!» — и перепуганный гражданин переводит все деньги на «безопасный счет».

На вас оказывают моральное давление. Аферисты умеют манипулировать, постоянно торопят, пока вы «тепленький» и почти готовый отдать всё что есть.

Каждый становится потенциальной жертвой таких «звонарей», если хотя бы раз сохранит номер телефона и банковской карты при совершении покупки, например в интернет-магазине.

«Старайтесь каждый раз при покупке вводить данные заново, не сохраняйте информацию в браузере, тогда провернуть аферу против вас будет сложнее», — добавила Людмила Панина.

Особую активность мошенники проявляли в разгар пандемии. Настоящим подарком для них стали выплаты денежных пособий на детей. В сети молниеносно развелись фишинговые сайты, визуально похожие на настоящие сайты правительства и госуслуг. Обогатились преступники на мнимых штрафах за нарушение самоизоляции.

«Речь идет не о мошенничестве в прямом смысле. Это хищение. И лидерами по-прежнему остаются те, кто размещает объявления о продаже вещей на известных агрегаторах. Схема простая — звонит потенциальный покупатель, готовый прямо сейчас перевести вам деньги за товар. И выпытывает данные банковской карты. С развитием цифровых технологий грабежи и разбои уходят на второй план. Ежегодно растут показатели онлайн-преступлений», — сообщил старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска ГУВД России по Челябинской области Евгений Фирсов.

По его словам, в конце 2019 года в отделения полиции с заявлениями обратились более 6,5 тысячи южноуральцев, а в конце прошлого уже более 10 тысяч человек. Пугает и статистика раскрываемости таких преступлений. Обычно колл-центры, в которых ютятся аферисты, находятся за пределами РФ — на Украине или в США. Как правило, правоохранителям удается отследить денежную цепь и обнаружить конечный счет. Но бывает и так, что деньги, переведенные в криптовалюту, потом перекидываются на заграничные счета и просто теряются.

Нехитрые схемы мошенников продолжают действовать и сейчас. Так, жертвами лжесотрудников банка стали жительницы Озерска и села Уйское. Женщинам позвонили и сообщили, что на их счета переведены «меченые» купюры, которые необходимо обналичить и вернуть банку. Поверив незнакомцу, жертвы оформили кредиты, при этом звонившие требовали не разговаривать с кредитным специалистом и запомнить его фамилию. Таким образом женщины оформили кредиты на общую сумму почти в 500 тысяч рублей и в течение нескольких дней переводили эти деньги на подконтрольные мошенникам счета.

В Челябинске потерпевший ответил на звонок человека, представившегося сотрудником банка. Он сообщил мужчине, что с его счета кто-то пытается произвести перевод и оформить кредит на 1,5 миллиона рублей. Для отмены операции звонивший настойчиво просил жертву проехать в отделение банка, оформить кредит и полученные наличные деньги перевести на абонентский номер, который мошенник позже продиктовал доверчивому гражданину. В итоге потерпевший оформил три ссуды в разных организациях на сумму 1 миллион 907 тысяч рублей. Мошенники позвонили челябинцу и сообщили, что обманули его, — только после этого мужчина обратился в полицию.

Еще одной жертвой злоумышленников стал 45-летний челябинец. Мужчина поверил лжесотрудникам банка и перевел им средства в размере 377 тысяч рублей, взятых в кредит. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела (части 3 и 4 статьи 159 УК РФ).

В Челябинской области три месяца реализуется проект «Центр профилактики мошенничества в сфере финансовых и цифровых услуг». Предполагалось, что он будет действовать до апреля 2021 года, однако, заслужив доверие южноуральцев, он продлен как минимум до конца года. За время существования специалисты Центра провели восемь семинаров о финансовой грамотности, в которых приняли участие боле 1,5 тысячи южноуральцев.

«Мы видим, как востребована тема мошенничества в интернете, видим, с каким вниманием люди слушаю наши семинары. Кроме того, мы оказываем адресную юридическую поддержку гражданам, которые попались на уловки аферистов. На нашу горячую линию поступают обращения, связанные с незаконно оформленными кредитами, займами на потерянный паспорт, на обман организаторов финансовых пирамид», — рассказала руководитель «Центра профилактики мошенничества в сфере финансовых и цифровых услуг» Елена Фасахова.

Она подчеркнула, что при необходимости гражданам оказывают бесплатную юридическую поддержку и в суде. Обратиться в Центр можно по телефону горячей линии 8-800 600 6243.

«Уже в феврале мы проведем конкурс гражданских инициатив, направленных на профилактику финансовых преступлений, также мы разрабатываем памятки для банков, чтобы именно там клиенту рассказывали о способах обезопасить себя от потери денег», — подчеркнула Елена Фасахова.

ГУ МВД Челябинской области еще раз призывает южноуральцев не сообщать звонящим данные своих карт и не оформлять кредиты только потому, что вас об этом попросили по телефону. Сотрудники банков никогда не принуждают к этому.