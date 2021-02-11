В Челябинской области ежегодно растет количество жертв телефонных мошенников. Как правило, участники группировок действуют по трем схемам, которые развиваются порой по самым неожиданным сценариям.
Едва ли не каждый владелец банковской карты и мобильного телефона хотя бы раз получал подозрительный звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка. Обычно потенциальная жертва все-таки сохраняет бдительность и быстро сворачивает увлекательную беседу, однако, к сожалению, случается, что разговор с невидимым собеседником оборачивается, например, невольным, но вполне реальным кредитом.
Финансовые аферисты — люди изобретательные, но, как показывает практика, — ленивые. И последние пять лет мошенники используют три схемы, которые лишь модернизируются в ногу с технологическим прогрессом и дарят благодатную почву для хищения денег. Итак, самые популярные, годами отточенные схемы выглядят так:
Звонок «из службы безопасности банка»
Звонок «от представителя правоохранительных органов»
Смело. Звонящий представляется сотрудником силовых структур, кстати, может назвать и реальную фамилию майора или полковника, и сообщает о том, что против вас возбуждено уголовное дело, инициированное Банком России. И для того, чтобы избежать проблем, предлагает перевести деньги со счета на другой, «более безопасный». К сожалению, несмотря на всю абсурдность этого спектакля, жертв именно этой схемы становится все больше.
Звонок «от родственника»
Нестареющая классика. На телефон жертвы поступает звонок или сообщение с просьбой о финансовой помощи для дальнего (а самые рисковые мошенники могут представиться и близким) родственника, попавшего в беду. Доверчивые жертвы переводят деньги незамедлительно.
«Банк России никогда не направляет заявления в правоохранительные органы и вообще не работает с физическими лицами. К сожалению, в случае если вы сами диктуете номер банковской карты, срок ее действия и CVV-код на оборотной стороне, финансовая организация не возместит потери», — сообщила начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Людмила Панина.
Также она отметила, что при получении звонка от ЦБ РФ лучше разговор прекратить и перезвонить самостоятельно по номеру горячей линии 8-800 300 3000.
В том, чтобы определить, разговариваете ли вы с мошенником, нет ничего сложного. Догадаться можно по пяти основным признакам:
- На вас выходят сами. Согласитесь, странно, когда вдруг вам звонят из банка, в котором у вас есть счет, — зачем? Обычно организация отправляет все уведомления по адресу электронной почты. Неважно, кем представляется человек на другом конце провода — такой звонок уже повод задуматься о его подозрительности.
- Собеседник говорит только о деньгах. Конечно. Ведь его основная задача — забрать их у вас, потому в его речи то и дело можно услышать «оплатить», «перевести», «штраф», «дисконт».
- Вас просят сообщить данные счета или карты. Настоящий банковский работник не будет этого делать. Данные, которое он должен знать, — у него уже есть. А PIN-код — это конфиденциально. Он только ваш и ничей больше.
- Вас выводят из равновесия. Мошенники — хорошие психологи и могут сбить с толку, не давая времени подумать, играют на ваших страхах или слабостях. «Поздравляем, вы выиграли в лотерею!» — и жаждущий легкой наживы уже диктует свои данные. «С вашей карты списывают деньги!» — и перепуганный гражданин переводит все деньги на «безопасный счет».
- На вас оказывают моральное давление. Аферисты умеют манипулировать, постоянно торопят, пока вы «тепленький» и почти готовый отдать всё что есть.
Каждый становится потенциальной жертвой таких «звонарей», если хотя бы раз сохранит номер телефона и банковской карты при совершении покупки, например в интернет-магазине.
«Старайтесь каждый раз при покупке вводить данные заново, не сохраняйте информацию в браузере, тогда провернуть аферу против вас будет сложнее», — добавила Людмила Панина.
Особую активность мошенники проявляли в разгар пандемии. Настоящим подарком для них стали выплаты денежных пособий на детей. В сети молниеносно развелись фишинговые сайты, визуально похожие на настоящие сайты правительства и госуслуг. Обогатились преступники на мнимых штрафах за нарушение самоизоляции.
«Речь идет не о мошенничестве в прямом смысле. Это хищение. И лидерами по-прежнему остаются те, кто размещает объявления о продаже вещей на известных агрегаторах. Схема простая — звонит потенциальный покупатель, готовый прямо сейчас перевести вам деньги за товар. И выпытывает данные банковской карты. С развитием цифровых технологий грабежи и разбои уходят на второй план. Ежегодно растут показатели онлайн-преступлений», — сообщил старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска ГУВД России по Челябинской области Евгений Фирсов.
По его словам, в конце 2019 года в отделения полиции с заявлениями обратились более 6,5 тысячи южноуральцев, а в конце прошлого уже более 10 тысяч человек. Пугает и статистика раскрываемости таких преступлений. Обычно колл-центры, в которых ютятся аферисты, находятся за пределами РФ — на Украине или в США. Как правило, правоохранителям удается отследить денежную цепь и обнаружить конечный счет. Но бывает и так, что деньги, переведенные в криптовалюту, потом перекидываются на заграничные счета и просто теряются.
Нехитрые схемы мошенников продолжают действовать и сейчас. Так, жертвами лжесотрудников банка стали жительницы Озерска и села Уйское. Женщинам позвонили и сообщили, что на их счета переведены «меченые» купюры, которые необходимо обналичить и вернуть банку. Поверив незнакомцу, жертвы оформили кредиты, при этом звонившие требовали не разговаривать с кредитным специалистом и запомнить его фамилию. Таким образом женщины оформили кредиты на общую сумму почти в 500 тысяч рублей и в течение нескольких дней переводили эти деньги на подконтрольные мошенникам счета.
В Челябинске потерпевший ответил на звонок человека, представившегося сотрудником банка. Он сообщил мужчине, что с его счета кто-то пытается произвести перевод и оформить кредит на 1,5 миллиона рублей. Для отмены операции звонивший настойчиво просил жертву проехать в отделение банка, оформить кредит и полученные наличные деньги перевести на абонентский номер, который мошенник позже продиктовал доверчивому гражданину. В итоге потерпевший оформил три ссуды в разных организациях на сумму 1 миллион 907 тысяч рублей. Мошенники позвонили челябинцу и сообщили, что обманули его, — только после этого мужчина обратился в полицию.
Еще одной жертвой злоумышленников стал 45-летний челябинец. Мужчина поверил лжесотрудникам банка и перевел им средства в размере 377 тысяч рублей, взятых в кредит. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела (части 3 и 4 статьи 159 УК РФ).
В Челябинской области три месяца реализуется проект «Центр профилактики мошенничества в сфере финансовых и цифровых услуг». Предполагалось, что он будет действовать до апреля 2021 года, однако, заслужив доверие южноуральцев, он продлен как минимум до конца года. За время существования специалисты Центра провели восемь семинаров о финансовой грамотности, в которых приняли участие боле 1,5 тысячи южноуральцев.
«Мы видим, как востребована тема мошенничества в интернете, видим, с каким вниманием люди слушаю наши семинары. Кроме того, мы оказываем адресную юридическую поддержку гражданам, которые попались на уловки аферистов. На нашу горячую линию поступают обращения, связанные с незаконно оформленными кредитами, займами на потерянный паспорт, на обман организаторов финансовых пирамид», — рассказала руководитель «Центра профилактики мошенничества в сфере финансовых и цифровых услуг» Елена Фасахова.
Она подчеркнула, что при необходимости гражданам оказывают бесплатную юридическую поддержку и в суде. Обратиться в Центр можно по телефону горячей линии 8-800 600 6243.
«Уже в феврале мы проведем конкурс гражданских инициатив, направленных на профилактику финансовых преступлений, также мы разрабатываем памятки для банков, чтобы именно там клиенту рассказывали о способах обезопасить себя от потери денег», — подчеркнула Елена Фасахова.
ГУ МВД Челябинской области еще раз призывает южноуральцев не сообщать звонящим данные своих карт и не оформлять кредиты только потому, что вас об этом попросили по телефону. Сотрудники банков никогда не принуждают к этому.