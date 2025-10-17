Альфонс из Челябинска украл у женщин более 2,4 млн рублей

Некоторые дамы брали кредит, чтобы одолжить мужчине

В Челябинске суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, который несколько лет обманывал женщин, вступая с ними в романтические отношения. Мужчина признан виновным в мошенничестве, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Злоумышленник знакомился с женщинами в интернете, представлялся успешным и обеспеченным человеком, а затем под различными предлогами просил у них в долг крупные суммы. Возвращать их он не собирался.

Жертвами альфонса стали пять жительниц Челябинска, Копейска и Миасса. Общая сумма похищенных у них средств превысила 2,4 миллиона рублей. Размеры «займов» составляли от 160 тысяч до миллиона рублей.

Кроме того, мужчина обманул и своего работодателя, получив 10 тысяч рублей материальной помощи по фиктивному заявлению о смерти матери, а также одолжил у коллеги 7 тысяч рублей, не намереваясь их возвращать.

Подсудимый полностью признал свою вину и частично загладил вред, вернув четырем потерпевшим более 2,2 миллиона рублей. Дела по эпизодам с работодателем и коллегой были прекращены в связи с примирением сторон.