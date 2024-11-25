Алексей Текслер взял на личный контроль ДТП с 5 сбитыми пешеходами

Губернатор сообщил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь

Всем пострадавшим в результате «пьяного» ДТП в Челябинске будет оказана необходимая помощь, об этом сообщил губернатор Алексей Текслер. Напомним, на одном из перекрестков северо-запада города машина въехала в группу пешеходов, травмированы пять человек, среди которых 11-месячный ребенок.

«По информации областного Минздрава, пострадали пять человек, в том числе одиннадцатимесячный малыш. Все госпитализированы. Предварительно, один из пострадавших взрослых находится в тяжелом состоянии. Обязательно окажем всю необходимую помощь. Держу инцидент на личном контроле», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он также выразил убеждение, что пьяный гонщик получит «самую жесткую правовую оценку своих неадекватных действий и будет наказан по всей строгости закона».

Добавим, виновника ДТП задержали погнавшиеся за ним автомобилисты. Оказалось, что мужчина был очень сильно пьян. Сейчас его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.