Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с трагедией в Crocus City Hall в Подмосковье

СК возбудил уголовное дело

Сегодня вечером, 23 марта, неизвестные ворвались в здание Crocus City Hall в Красногорсе и открыли стрельбу. Есть раненые и погибшие. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования близким пострадавших.

«Страшная трагедия в подмосковном Крокус Сити Холле. Поражающее своей жестокостью и цинизмом нападение на беззащитных людей. Приношу самые искренние соболезнования близким погибших. Пострадавшим — выздоровления. Мы с вами в этот трудный момент! Убежден, что и исполнители, и организаторы этого кошмара понесут самое суровое наказание», — подчеркнул Алексей Текслер.

По факту происшествия в концертном зале Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт), сообщили в СК РФ.