Алексей Текслер встретился с жителями поселка Запасное

Губернатор Челябинской области продолжает работать на месте лесных пожаров

Сегодня, 10 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает работать в Карталинском районе, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

«Глава региона в поселке Запасное встретился с жителями, у которых дома пострадали от пожара»,— уточнили представители правительства Челябинской области.

По данным ГУ лесами Челябинской области, населенным пунктам Карталинского района огонь не угрожает. Работу по тушению пожара продолжают 632 человека, 142 единицы техники, 4 воздушных судна, в том числе от МЧС России 387 человек и 65 единиц техники.

Сегодня утром Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба в Новокаолиновом, во время которого отметил, что площадь активного горения снизилась, огонь локализован во всех населенных пунктах.

По решению губернатора Челябинской области, всем пострадавшим, проживающим в поселках Джабык и Запасное, будет выплачена единовременная помощь в размере 10 тысяч рублей. В случае полной утраты имущества местным жителям выплатят 100 тысяч рублей, частичной утраты — 50 тысяч рублей. Определять степень утраты будет специальная комиссия.