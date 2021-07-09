Алексей Текслер: «Работы будут продолжаться и ночью»

Губернатор Челябинской области встретился с эвакуированными из пожара жителями сел

«Я был во всех населенных пунктах. К сожалению, пожар зашел в Джабык и Запасное. К сожалению, ветер такой, что пламя быстро распространяется. Запросили дополнительную авиационную поддержку. Работает значительный ресурс техники. 37 пожарных бригад работают в населенных пунктах, где бушует огонь. Мы развернули несколько пунктов временного содержания в Новокаолиновом, Снежном и Карталах. Будем помогать всем погорельцам. Сейчас составляются списки пострадавших, будем индивидуально работать с каждой семьей»,

— заявил Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объехал все охваченные огнем районы юга региона и побывал в пункте временного содержания в поселке Новокаолиновый Карталинского района.Губернатор отметил, что существенную помощь оказала Свердловская область, направив людей и технику на тушение пожаров. Огонь разгорелся на площади почти в 5 тысяч гектаров. Работы будут продолжаться и ночью.









Алексей Текслер остался не удовлетворен готовностью местных властей к подобного рода чрезвычайным ситуациям: «Для пунктов временного размещения должен быть мобильный резерв раскладушек, постельного белья», — заметил глава региона.

