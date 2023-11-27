Алексей Текслер о пожаре на ЧТЗ: «Следы внешнего воздействия отсутствуют»

Возгорание на заводе ликвидировано

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале поделился подробностями ЧП, произошедшего накануне вечером, 26 ноября, на Челябинском тракторном заводе. Также глава региона поблагодарил сотрудников МЧС за четкую и профессиональную работу.

«По итогу инцидента на территории Челябинского тракторного завода. Произошло возгорание трансформатора. Следы внешнего воздействия отсутствуют. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. На работу предприятия авария не повлияла»,— написал Алексей Текслер.

В пресс-службе администрации Челябинска также уточнили, что в жилых домах Тракторозаводского района электричество и водоснабжение обеспечено в штатном режиме.

Напомним, вечером 26 ноября на территории Челябинского тракторного завода загорелся масляной трансформатор. На месте ЧП работали шесть автоцистерн, в том числе две от самого предприятия. К полуночи возгорание было ликвидировано.