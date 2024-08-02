Алексей Корочкин вышел на свободу из колонии Копейска

Мужчина получил прозвище Лесопарковый маньяк за серию нападений в бору

Сегодня, 2 августа, отбывший 20 лет заключения в копейской ИК-6 Алексей Корочкин вышел на свободу. Сообщение об этом ИА «Первое областное» подтвердил источник.

Напомним, Алексей Корочкин работал в службе безопасности Южно-Уральского государственного университета. Убивал с мая по август 2004 года. Его жертвами становились влюбленные парочки, приехавшие в лесопосадки парка Гагарина в Челябинске на машине. Мужчин маньяк убивал выстрелом в голову прямо в машине, девушек насиловал. На счету Корочкина два убийства, два изнасилования и одно покушение на убийство. Причем девушек маньяк несколько часов водил по лесу, а когда измученная жертва уже была не в состоянии сопротивляться, спокойно насиловал. Челябинский областной суд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Осужденный свою вину отрицал все 20 лет и после освобождения намерен добиваться оправдания.

Об истории маньяка вспомнили после ДТП, случившегося в Ленинском районе Челябинска. Водитель «Фольксвагена» на большой скорости и на запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток улиц Барбюса и Дзержинского в Ленинском районе Челябинска и столкнулся с автомобилями «Лада-Гранта», «Рено-Сандеро», «Шкода» и «Ниссан». В результате происшествия погибла 33-летняя пассажирка отечественной легковушки Диана Акулова. Женщина буквально выпала из салона, и еще несколько метров ее протащило по асфальту. В аварии пострадали четверо детей и 32-летняя женщина — все они были госпитализированы. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя «Фольксвагена» Игоря Печенкина.

По данным зампрокурора города Михаила Венглера, Печенкин в 2004 году стал жертвой Лесопаркового маньяка. Водитель получил четыре года колонии-поселения.