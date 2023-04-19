Александру Бастрыкину доложат об отравлении 13-летнего подростка вейпом в Челябинской области

Возбуждено уголовное дело

Случаем отравления 13-летнего подростка вейпом в Челябинской области заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему об обстоятельствах произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 13-летний южноуралец на протяжении нескольких дней курил вейп. В какой-то момент подростку стало дурно, его сестра обнаружила его в спутанном сознании. Кроме того, мальчика сильно рвало, а из носа шла кровь. Ребенка на вертолете доставили в Челябинскую областную больницу и поместили в отделение реанимации. Врачи боролись за его жизнь на протяжении трех дней.

В следственном управлении СК России по региону возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела»,— сообщили в ведомстве.