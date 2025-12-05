Александр Уфимцев ответит в суде за аферу на 2 млн рублей

Бывший замгубернатора незаконно купил 5 гектаров государственного леса

В Челябинске бывший заместитель губернатора Александр Уфимцев ответит в суде за мошенничество. Он купил участок на Увильдах под видом детского лагеря, а на деле построил там частные коттеджи, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Мужчину искали с 2018 года. Тогда он скрылся, его объявили в международный розыск. В этом году его задержали в челябинском аэропорту.

По версии следствия, в 2009 году Александр Уфимцев и трое соучастников нелегально оформили пять гектаров леса в охранной зоне озера Увильды под детский лагерь, чтобы получить его бессрочно от Главного управления лесами региона.

Вместо детского смеха — частные коттеджи. Сумма ущерба — 2,1 миллиона рублей. Сделки признали недействительными, дома снесли, а землю вернули в собственность государства.

Уголовное дело направили в Аргаяшский райсуд для рассмотрения по существу.