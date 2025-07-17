Александр Бастрыкин запросил доклад по делу погибшего в интернате подростка

Трагический инцидент произошел в Челябинской области несколько лет назад

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о гибели ребенка в учреждении социального обслуживания города Троицка, сообщает пресс-служба СУ СК России.

Шестнадцатилетний мальчик попал в интернат, потому что врачи обнаружили у него проблемы с психикой. Как-то парень признался матери, что слышит голоса, которые приказывают ему убить брата. Чтобы не случилось непоправимое, парня передали в руки специалистов.

Во время лечения мальчик пожаловался, что его и других детей привязывают к железной кровати. Также мальчик рассказывал о побоях, после которых на его теле оставались ссадины и синяки. Мать планировала забрать сына домой, но не успела — ребенок умер прямо в заведении при невыясненных обстоятельствах.

«По факту смерти подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» и назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза в СЭЦ СК России. Женщина опасается, что из-за длительного производства экспертизы по уголовному делу виновные могут избежать наказания»,— замечают в пресс-службе СУ СК России.

Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и доложить о сроках проведения экспертизы.