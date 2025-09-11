Александр Бастрыкин взял на контроль дело об осквернении Вечного огня в Долгодеревенском

Инцидент осветили в эфире федерального телеканала

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе следствия по делу об осквернении Вечного огня в селе Долгодеревенском, сообщает Информационный центр СК России.

Инцидент был освещен в эфире федерального телеканала, что привлекло внимание к произошедшему.

Следственным управлением СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил и. о. руководителя управления Константину Правосудову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение данного поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

В Челябинской области нашли пожаривших яичницу на Вечном огне вандалов — к преступлению причастны несколько несовершеннолетних.