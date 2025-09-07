Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении бойцовской собаки на детей

Инцидент произошел минувшей зимой в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки по делу о нападении бойцовской собаки на двоих детей в Челябинске, сообщает пресс-служба СУ СК России.

Ранее жительница Челябинска оставила своих малолетних детей одних с чужой собакой. Стаффордширский терьер поранил трехлетнего мальчика и четырехлетнюю девочку, однако взрослые не посчитали нужным вызвать врачей.

Широкую огласку в СМИ получила запись телефонного разговора с хозяйкой собаки, где девушка говорит, что «гиперактивный питомец просто играл», а царапины на фото кажутся страшнее, чем были в действительности.

Инцидент произошел в микрорайоне Парковый в феврале 2025 года. Силовикам о нем стало известно только сейчас, после публикации в СМИ.

Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.