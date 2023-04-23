Глава СК РФ потребовал доложить о результатах проверки по ДТП с фурой, повредившей дом в Златоусте

Местные жители пожаловались на бездействие уполномоченных структур

Жители дома в Златоусте, в который 13 апреля врезался грузовик, пожаловались главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на то, что никто не принимает мер к восстановлению отопления и горячего водоснабжения, которые были повреждены в результате ДТП. Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки и принятом решении, сообщили 23 апреля в информационном центре СК РФ.

«К председателю СК России Александру Бастрыкину в приемную „ВКонтакте“ обратился житель Златоуста. 13 апреля текущего года в многоквартирный дом, где он проживает, врезалась фура, в результате чего произошло возгорание. Внешняя стена дома разрушилась, повреждены коммуникации горячего водоснабжения и отопления. Уполномоченные структуры мер к ликвидации последствий аварии не принимают»,— говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин потребовал у главы следственного управления СК РФ по Челябинской области Петра Решетникова доклад об установленных на данный момент обстоятельствах и принятом по результатам проверки решении.

Напомним, ЧП произошло в три часа ночи 13 апреля на улице 40 лет Победы. 37-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Скания», выехал за пределы проезжей части и врезался в дом. Машина загорелась. Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.