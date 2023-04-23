Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ДТП с маршруткой с шестью пострадавшими в Челябинске

Проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе доследственной проверки по факту ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления СК России Петру Решетникову представить доклад об установленных обстоятельствах в рамках доследственной проверки по статье 238 УК РФ („Выполнение работ или услуг, не отвечающих требованиям безопасности“)»,— сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, авария произошла в субботу, 22 апреля, на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечной. Маршрутка опрокинулась после столкновения с автомобилем «Митсубиси». В результате пострадали шесть пассажиров общественного транспорта.

Позже в городской ГИБДД уточнили, что одного пострадавшего госпитализировали, троим назначили амбулаторное лечение. В отношении водителя составили административный протокол по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего») и доставили его в участок для дальнейших разбирательств.