Акт самоподжога произвел житель Миасса после ссоры с женой

Соседи рассказали, что южноуралец облил себя бензином и зажег огонь.

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В Миассе ночью 7 октября молодой мужчина поджег себя. ЧП произошло возле одного из домов по улице Уральской. По словам очевидцев, южноуралец решился на отчаянный шаг после ссоры с женой.

«Парень поругался со своей женой, облил себя бензином в подъезде и поджег. В итоге он выскочил на улицу, весь полыхает. Мужчина курил на улице, он его и спас. Сильно парень обгорел. У него маленькая дочка, о ней бы подумал», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» соседка пострадавшего.

Очевидцы происшествия сообщили, что некоторое время мужчина, объятый пламенем, бегал по двору и кричал. Прибывшие пожарные потушили его, затем южноуральца передали сотрудникам скорой помощи. Мужчина выжил, но серьезно пострадал.

«Мужчина 1985 года рождения причинил себе травмы, доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — прокомментировала специалист по связям со СМИ ОМВД по Миассу Ольга Суханова.

Жильцы дома, где произошел инцидент, сообщают, что мужчина с сильными ожогами находится в реанимации.