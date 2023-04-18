Агрессивный пациент грозился убить женщину-хирурга в больнице под Челябинском

Дебошира усмирили сотрудники Росгвардии

17 апреля в больнице поселка Новосинеглазово произошел скандал. В кабинет к врачу-хирургу без очереди ворвался пациент. Специалист отказалась принимать мужчину без талона, после чего между ними произошел словесный конфликт. Пациент в порыве злости начал сыпать в адрес доктора угрозами убийства, размахивать руками и пытаться ударить. Угрозы мужчины врач восприняла всерьез и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

«Было принято решение установить личность мужчины. При проверке по базам данных выяснилось, что им является дважды судимый 62-летний челябинец», — рассказали в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Дебошира задержали и передали сотрудникам отдела полиции «Советский» для дальнейшего разбирательства.