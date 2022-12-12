Аферисты выманивают у челябинцев деньги под видом вакансии по сборке бус

Женщина, предлагающая работу, для убедительности присылает фото паспорта

В социальной сети «ВКонтакте» в одной из групп с предложениями о работе появилось объявление о незатейливой подработке: нужно собирать бусы и получать 11 тысяч рублей за каждую партию. Жительница Челябинска Зуля Г. перевела «работодательнице» деньги за пересылку материалов для работы, но бусин так и не дождалась и попала в черный список «рукодельницы».

Челябинка давно искала подработку на дому и слышала о мошенниках. Однако в этот раз женщина, которая предлагала приятную подработку, оказалась очень убедительной.

«Я откликнулась на объявление Ольги Борисовны. Она мне рассказала о вакансии. Курьер должен был доставить посылку с материалами для 150 бус. Я их собираю в своем темпе и получаю 11 тысяч рублей. Дальше она написала, что для доставки посылки необходимо оплатить 403 рубля и через четыре дня курьер привезет все материалы, а деньги вернет», — рассказала женщина.

Зуля перевела деньги на указанный номер телефона якобы начальницы, после чего Ольга написала, что нужно оплатить еще 403 рубля — работа курьера в обе стороны. Тогда челябинка усомнилась в чистоте предложения.

«Я вас прекрасно понимаю, есть огромное количество мошенников, аферистов, которые используют данную вакансию в своих злодейских целях. Они и карандаши предлагают упаковать, и ручки собрать. Мне в день пишут по 20—30 человек, из них соглашаются работать 2—3. И все это из-за мошенников, которые разводят людей на деньги», — попыталась очистить совесть Ольга Борисовна.

Следом за оправдательным спичем она выслала челябинке фото своего паспорта в развернутом виде и СНИЛС. Это и подкупило потерпевшую.

«Еще страница у нее рабочая, с постами о бусах и рукоделии. Фото детей. Я и поверила. В назначенное время посылка мне не пришла. Я написала Ольге, попросила прояснить ситуацию. Она вновь заверила, что посылка скоро придет, и еще имела наглость предложить мне подработку — разослать с моей страницы все те же объявления о сборке бус на дому», — рассказала Зуля.

Женщина предприняла еще несколько попыток достучаться до «работодательницы», но та включила режим игнорирования.

Корреспондент Первого областного информагентства решила написать Ольге Борисовне и получила в ответ все тот же заранее написанный скрипт, но с нюансом.

— Здравствуйте, увидела объявление о работе. Требуется вам еще сборщик бус?

— Здравствуйте, Анастасия! Да, нужны. Мы для новичков присылаем несложные работы, вы будете делать все по инструкции. У нас работает много курьеров. Приедет тот, кто будет близко находиться от вашего города, и привезет посылку с бусинами, шнуром, закрепителями и подробной инструкцией.

— А вы в каком городе находитесь?

— Ишим. Вы будете делать 150 штук бус и с партии получать 11 тысяч рублей. С работой никого не тороплю. Вы не сравнивайте меня с другими работодателями, я своим девочкам, наоборот, помогаю.

— Материалы отправляете из Ишима? Просто есть возможность прямо в Ишиме и забрать.

— У нас база не в Ишиме. В другом городе. И мы сами все привозим.

— Вы же можете к себе заказать?

— Я себе и не заказываю.

— А из чего вы делаете бусы?

— Я делаю только для своих. А так я консультант-менеджер.

Далее Ольга прислала фото паспорта и ссылку на страницу «директора». Ясно, что аферисты смело открывают свои данные, потому что вряд ли кто-то пойдет в полицию, потеряв 800 рублей, да и привлечь к ответственности за такую сумму невозможно. Единственный вариант — искать других пострадавших и писать заявление в полицию. Но кто же будет этим заниматься, учитывая, что жертвы мошенничества на ниве заработка живут в разных уголках огромной России. Как вариант, можно написать в техподдержку социальной сети, приложив переписку, тогда недобросовестного пользователя заблокируют. Но системно это не решит проблему — страницы злоумышленников появляются вновь и вновь пачками. Нужно просто запомнить раз и навсегда, как таблицу умножения, как формулу воды, что настоящий работодатель никогда, ни при каких обстоятельствах не просит у соискателя деньги в обмен на трудоустройство.

Как ранее сообщал наш сайт, на площадке одного известного агрегатора объявлений девушка увидела вакансию якобы от издательства «Лабиринт Пресс», а когда связалась по контактным данным, с нее потребовали 860 рублей для начала работы.