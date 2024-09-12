Аферисты выманили у женщины 2,6 млн рублей под предлогом спасения ее машины

Ей внушили, что она может потерять автомобиль

Жительница Чебаркульского района попалась на уловку мошенников, отдав им более 2,6 миллиона рублей. Аферисты убедили женщину, что ее автомобиль выставлен на продажу, но его можно спасти. Об очередном способе выманивания денег у южноуральцев рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

50-летней пострадавшей позвонила якобы специалист Росфинмониторинга. Она сообщила, что иномарку женщины выставили на продажу в челябинском автосалоне.

«Чтобы сохранить право владения, необходимо машину срочно продать и перечислить деньги на банковский счет, который ей указали. Более того, собеседница по телефону прислала контакты покупателя из Еманжелинска, которому местная жительница продала автомобиль за 620 тысяч рублей и, не задумываясь, отправила все деньги по указанным ей реквизитам», — рассказали в пресс-службе.

На этом мошенники не успокоились. На следующий день они внушили женщине, что ее деньги могут изъять правоохранители. Поэтому она перечислила все, что у нее было, аферистам. Взамен ей пообещали предоставить некую декларацию.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В пресс-службе предупредили, что сотрудники госорганизаций не звонят в мессенджерах и не просят переводить деньги или продавать имущество. Так действуют только мошенники.

Если некто по телефону сообщает что-то тревожное и требует действовать по его указаниям, это признак мошенника. Следует успокоиться, прекратить разговор и проверить полученную информацию.