Аферисты шантажировали жительницу Агаповского района интимными фото

Мошенники угрожали разослать снимки всем контактам, если не получат деньги

Злоумышленники взломали страницу 20-летней девушки из Агаповского района в социальной сети. Там, в закрытом альбоме, она хранила снимки пикантного содержания. Несколько фотографий неизвестные разослали друзьям потерпевшей, а потом позвонили и стали требовать у владелицы страницы деньги, чтобы прекратить рассылку приватных снимков. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



Девушка перевела мошенникам требуемую сумму, а потом обратилась в районный отдел полиции. Заведено уголовное дело по факту вымогательства (часть 1 статьи 163 УК РФ).

Полицейские напоминают, что не нужно выкладывать приватные фото и видео в социальных сетях. Специалисты призывают не вести переговоров со злоумышленниками и не удалять переписку с ними, а сразу обращаться в полицию.

Напомним, сейчас «Сбербанк» тестирует проект, в котором жертвам мошенничества смогут возвращать деньги.