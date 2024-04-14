Аферисты предлагают россиянам установить программу-антивирус

Полиция выявила новую схему мошенничества

Скачивая программу-антивирус, россияне могут случайно открыть полный доступ к своему телефону мошенникам. О новой схеме мошенничества, которая появилась в России, рассказывает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Аферисты звонят россиянам под видом сотрудников Росфинмониторинга, „Госуслуг“ и полиции и призывают скачать приложение с удаленным управлением, выдавая его за антивирус», — отмечают в пресс-службе.

Если человек поверил мошенникам и сделал все, о чем его попросили, киберпреступники получают полный доступ к устройству жертвы и могут посмотреть любую информацию, в том числе и остаток средств на банковском счете.

Полиция напоминает, что сотрудники Росфинмониторинга, полиции и «Госуслуг» никогда не звонят гражданам, не рассылают СМС-сообщения и письма по электронной почте с просьбой установить какое-либо приложение на мобильное устройство.