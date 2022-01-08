Аэропорт Челябинска закрыли для обработки взлетно-посадочной полосы

Задерживается вылет одного рейса

Сегодня, 8 января, челябинский аэропорт закрыли для обработки взлетно-посадочной полосы от наледи. Как сообщили в пресс-службе Курчатова, авиасообщение приостановили почти до 12 часов дня.

«Аэропорт закрыт до 11:45 для обработки взлетно-посадочной полосы. Просим уточнять время вылета и прилета на онлайн-табло на сайте»,— уточнили в аэропорту.

По данным онлайн-табло, все рейсы отправляются из Челябинска в указанное время, за исключением рейса У6 620 Челябинск — Сочи — его вылет задержали почти на четыре часа: вместо 8:30 самолет планирует отправится в 12:20.

Напомним, утром 7 января челябинский аэропорт закрыли на несколько часов из-за снегопада. В результате с задержкой вылетели рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Махачкалу. Транспортная прокуратура организовала на территории воздушной гавани мобильную приемную.