Аэропорт Челябинска эвакуировали из-за сообщений о минировании

На месте работали экстренные службы

Поздним вечером в среду, 27 апреля, прошла эвакуация аэропорта Челябинска. Причиной стали сообщения о минировании. Терминал проверяли экстренные службы, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Вечером прошла массовая рассылка сообщений о минировании. В том числе сообщение пришло на электронную почту аэропорта. На время проверки информации правоохранительными органами пассажиры и сотрудники были эвакуированы», — сообщили в аэропорту.

Проверка показала, что угрозы не подтвердились. Челябинский аэропорт с ночи работает в штатном режиме.

Также в пресс-службе отметили, что во время эвакуации не было рейсов, а пассажиры приземлившегося самолета из Калининграда находились в салоне. После завершения проверки аэропорта они покинули его территорию.