Адвокаты по делу о взятках в челябинском отделении ПФР настаивают на предвзятой позиции следствия

Виктор Чернобровин полностью отрицает вину

Сегодня, 23 января, в Центральном районном суде Челябинска продолжили изучение материалов по уголовному делу о взятках в региональном отделении Пенсионного фонда России. На скамье подсудимых — начальник регионального отделения ПФР Виктор Чернобровин и его подчиненный, бывший руководитель по административно-хозяйственной части Рудольф Зайцев, передает журналист Первого областного информагентства из зала суда.

Перед тем как началось заседание, адвокат Рудольфа Зайцева Иван Малеев попросил журналистов отметить важную, на взгляд защиты, деталь из материалов дела — поручение следователя о производстве оперативно-розыскных мероприятий. В документе сказано о привлечении к допросу свидетелей — сотрудников охраны территориальных управлений ПФР по Челябинской области.

Далее следователь перечисляет, какие вопросы нужно задать свидетелям. Например, проводились ли проверки связи качества оказания охранных услуг со стороны сотрудников ОРПФР по Челябинской области, а в скобках указано, что при ответе на вопрос свидетель должен указать, что проверки не проводились никогда. Копия поручения есть в распоряжении редакции.

«И подобные приписки с целью получить нужные показания есть еще по нескольким вопросам. Мы считаем, что на свидетелей оказано давление», — подчеркнул Иван Малеев.

С его позицией согласны и адвокаты Виктора Чернобровина Владислав Шершиков и Сергей Федькин.

Сам начальник регионального отделения ПФР готов озвучить свою позицию более развернуто на следующих заседаниях.

«То, как освещают процесс представители некоторых СМИ, не выдерживает критики, абсолютная ложь. Нужно озвучивать позиции всех сторон», — считает обвиняемый.

Виктора Чернобровина обвиняют не только в получении взятки от частного охранного предприятия, но и в злоупотреблении полномочиями при покупке помещения для отделений фонда.



Согласно материалам дела, управляющий Виктор Чернобровин в 2012 году заключил госконтракты на приобретение по завышенной стоимости здания и нежилого помещения для размещения территориальных отделов ПФР. Здание находилось в селе Октябрьском, а нежилое помещение — на улице Советской в Челябинске.

Одним из доказательств коррупционной схемы между ЧОО «Аквилон» и региональным отделением ПФР стало задержание с поличным бывшего заместителя Чернобровина Александра Орехова. В один из июльских вечеров в 2021 году Орехов приобрел в магазине «Мавт» на улице Российской сидр и пакет. К магазину на KIA Sorento подъехал директор ЧОО «Аквилон» Михаил Васильев. Он передал Орехову четыре пачки купюр. Деньги Орехов положил в пакет с сидром. В этот момент оперативники задержали фигуранта дела с поличным, однако экс-заместитель начальника ПФР поначалу говорил, что не знает, откуда в пакете взялись более трех миллионов рублей. Позже Александр Орехов заключил досудебное соглашение, уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как ранее сообщал наш сайт, 3 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения Виктору Чернобровину. Руководителя регионального Пенсионного фонда отправили в СИЗО на два месяца. Затем меру пресечения изменили на домашний арест.

22 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения начальнику административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфу Зайцеву. Его также обвиняют в получении взятки.

Региональное отделение партии «Единая Россия» 23 июля выступило с официальным заявлением о приостановке членства в партии Виктора Чернобровина.



Добавим, частная охранная организация «Аквилон» зарегистрирована на директора Михаила Васильева, в штате 64 человека. По данным сайта госзакупок, фирма регулярно выигрывала многомиллионные контракты на установку охранной сигнализации именно в отделениях областного Пенсионного фонда и нередко становилась единственным участником конкурсов. С сентября 2019 года по июль 2021 года на контрактах с ПФР ЧОО «Аквилон» заработало более 209 миллионов рублей. Васильев проходит по делу в качестве свидетеля. Он уже дал показания против Чернобровина.