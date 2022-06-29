Адвокат настаивает на повторной экспертизе по делу о резонансном ДТП в Ленинском районе Челябинска

Игорь Печенкин утверждает, что в момент аварии у него случился приступ эпилепсии

Сегодня, 29 июня, в Ленинском районном суде продолжили рассмотрение дела о резонансном ДТП, которое случилось на перекрестке улиц Барбюса и Дзержинского летом прошлого года. На скамье подсудимых — 41-летний Игорь Печенкин, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Адвокат подсудимого Сергей Сазанаков сегодня ходатайствует о приобщении к делу материалов независимой экспертизы, которую провели в Москве. Оригинал заключения еще не пришел, поэтому его рассмотрение отложили на следующее заседание.

«Также мы ходатайствуем о проведении дополнительной экспертизы. В прошлый раз заключение составляли только врачи-психиатры, а эпилепсия не относится к их компетенции, не является душевной болезнью. В этой связи нам кажется правильным, чтобы в комиссию вошли врачи-неврологи. И подзащитного необходимо наблюдать в условиях стационара», — говорит Сергей Сазанаков.

«Наша задача же не состоит в том, чтобы решить вопрос о предоставлении ему инвалидности или графика лечения. Что нам даст заключение эксперта с точки зрения наличия или отсутствия квалифицирующих признаков преступления?» — спрашивает судья.

«Мы говорим о том, способен ли был Печенкин осознавать свои действия в момент ДТП. Ему не вменяется то, что он сел за руль в болезненном состоянии. Он не помнит, что произошло за несколько секунд до самой аварии, потому что в тот момент у подзащитного случился припадок», — отвечает адвокат.

Следующее заседание по делу состоится только в августе.

«Ваша честь, а почему так долго? Больше года Дианы нет в живых. Все ведь понятно. Он болел, знал об этом, за руль сел», — спрашивает судью сестра погибшей Луиза Шакурова.

«Мы не отступаем от закона, поэтому мы соблюдаем процессуальный порядок для того, чтобы исключить ошибку и принять правильное решение», — отвечает судья.

Напомним, 10 июня прошлого года водитель Volkswagen на большой скорости и на запрещающий сигнал светофора выехал на перекресток улиц Барбюса и Дзержинского в Ленинском районе Челябинска и столкнулся с автомобилями LADA Granta, Renault, Škoda и Nissan. В результате происшествия погибла 33-летняя пассажирка отечественной легковушки Диана Акулова. Женщина буквально выпала из салона, и еще несколько метров ее протащило по асфальту. В аварии пострадали четверо детей и 32-летняя женщина.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Позже выяснилось, что Печенкин управлял автомобилем после употребления лекарственных препаратов, и дело переквалифицировали на часть 4 статьи 264 (то же деяние, но совершенное в состоянии опьянения).

В отношении Печенкина было возбуждено и административное дело по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ («Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения»). Адвокат обвиняемого просит это производство прекратить, так как его суть и изложенные доводы дублируют материалы уголовного дела.

Подсудимый и его адвокат настаивали на закрытии заседания от СМИ, однако суд отклонил их ходатайство. Игорь Печенкин в ходе процесса еще раз подчеркнул, что в момент аварии у него случился приступ эпилепсии и он потерял контроль над управлением. Также обвиняемый рассказал, что ему постоянно нужны лекарства из-за инвалидности, однако никаких документов, подтверждающих факт заболевания, у него не оказалось.

24 июня Центральный районный суд изъял у Печенкина водительское удостоверение по ходатайству следователя МВД. Обвиняемый находится на свободе под подпиской о невыезде.

Как ранее писал наш сайт, подсудимый в 2004 году стал жертвой «лесопаркового маньяка» Алексея Корочкина. Водитель стоит на учете у невролога.

Подсудимый утверждает, что за несколько секунд до аварии у него случился приступ эпилепсии, однако сестра погибшей не верит в это.

В суде по этому делу допросили врача — психиатра-нарколога.