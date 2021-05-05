Адвокат экс-главы Демаринского поселения намерен обратиться в прокуратуру

По словам защитника, Александр Докалов наблюдается в онкодиспансере

Адвокат экс-главы Демаринского сельского поселения Константин Добиков сообщил, что намерен обратиться в прокуратуру из-за необоснованного задержания доверителя. Защитник утверждает, что Александр Докалов болен и ему требуется наблюдение врача и специальное питание.

«Александру Докалову 64 года, пенсионер, по первому требованию являлся по вызову следователя, не судим. У него имеется онкологическое заболевание, удален желудок, во время задержания ему вызывали «скорую». Человек тяжело болен и находится на учете и под наблюдением специалистов Челябинского онкологического диспансера. Сейчас его задержали, поместили в ИВС, где не предусмотрена специальная пища», — сообщает на своей странице в социальных сетях Константин Добиков.

Информацию прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

«Изолятор временного содержания проверяется прокурором в течение суток после задержания. Если будут выявлены какие-то нарушения в отношении задержанного, они будут устранены», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что Александра Докалова задержали по делу о превышении должностных полномочий. Прокуратурой Пласта была проведена проверка, в ходе которой установили, что экс-глава администрации выдавал фиктивные выписки о праве пользования земельными участками. В отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления»).