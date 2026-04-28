Администрация Копейска выплатит 3 млн родным погибшей при падении дерева женщины

Суд обязал мэрию возместить моральный вред и расходы на погребение

Копейский городской суд обязал администрацию города выплатить семье женщины, погибшей при падении аварийного дерева, почти 3 миллиона рублей. В эту сумму входит компенсация морального вреда супругу женщины и ее детям, а также расходы на погребение, сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в мае 2024 года на улице Грибоедова. На проходившую мимо 72‑летнюю женщину упал тополь, находившийся в аварийном состоянии. Пенсионерка погибла на месте. Осенью 2025 года начальника отдела экологии и природопользования мэрии, отвечавшего за снос аварийных деревьев, осудили по статье «Халатность».

Супруг женщины, а также ее дочь и сын обратились в суд с требованием взыскать с администрации города 228,8 тысячи рублей — сумму, которую семья потратила на погребение, а также 3 миллиона рублей компенсации морального вреда — по миллиону каждому члену семьи.

Суд, изучив предоставленные документы, обязал администрацию Копейска выплатить супругу погибшей миллион рублей компенсации, ее детям — по 800 тысяч рублей.

«Что касается возмещения ущерба на погребение, то взысканию подлежат только те расходы, которые являются необходимыми. Удовлетворению подлежат расходы в размере 212 тысяч рублей. Еще 16 800 рублей возмещению не подлежат, так как были потрачены на услуги уже после похорон для почтения памяти усопшей на девятый день»,— уточнили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.