Администрация Карталов выплатит компенсацию ребенку за нападение собаки

Пятилетний мальчик получил раны бедра и руки

Суд обязал администрацию Карталов выплатить 70 тысяч рублей компенсации морального вреда пятилетнему мальчику, которого покусала беспризорная собака, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Инцидент произошел в марте этого года. Мальчик находился на прогулке, когда на него напала бродячая собака и укусила за руку и бедро. Ребенку пришлось проходить лечение.

С иском о взыскании компенсации в суд обратился прокурор, его требования удовлетворены. Ведомство проконтролирует исполнение решения суда.

Ранее суд обязал администрацию Красноармейского района выплатить 11‑летнему школьнику 30 тысяч рублей компенсации за нападение бродячей собаки.