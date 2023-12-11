Администрация челябинского района выплатит 300 тысяч рублей за травму ребенка на детской площадке

Школьник упал на штырь

Металлургический районный суд Челябинска взыскал с администрации 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда родителям девятилетнего мальчика, получившего травму на детской площадке. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщили в прокуратуре региона.

ЧП случилось 2 мая во дворе дома № 80а по шоссе Металлургов. Ребенок играл на площадке и упал с горки спиной на торчащий из земли штырь.

«Прокурор предъявил исковое заявление о взыскании морального вреда. По решению суда, администрация Металлургического района Челябинска должна выплатить 300 тысяч рублей», — рассказали в региональной прокуратуре.

Как ранее сообщал наш сайт, рядом с домом № 34 на улице Энергетиков в Челябинске восьмилетний мальчик упал в заполненную кипятком яму и получил ожоги.