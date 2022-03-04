Администрация Челябинска опровергла информацию о сносе гаражного кооператива «Таганай»

Собственники могут принять участие в реорганизации и планировке территории

Информация о сносе гаражного кооператива «Таганай» в Калининском районе Челябинска в настоящее время преждевременна и не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 4 марта, говорили на встрече замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская и представители правления гаражного кооператива.

Территория ГК «Таганай» предварительно попадает в один из этапов комплексного развития территории (КРТ) нежилой застройки в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской, Игнатия Вандышева в Калининском районе. Эта территория, наряду с другими, определена на основании нового Генерального плана, принятого в декабре 2021 года.

«Встреча прошла по инициативе председателя ГК „Таганай“. Мы рассказали о том, что такое КРТ, какие есть способы его реализации. Проговорили важные вопросы о дальнейшем взаимодействии, в том числе по содействию в части оформления отсутствующих прав, и участии в „гаражной амнистии“. Сейчас совместно проведем инвентаризацию списков собственников гаражей, а дальше уже будем вместе дорабатывать документы для последующего принятия решения, будет ли это КРТ либо иной способ благоустройства территории», — пояснила Надежда Рыльская.

В настоящее время все известные муниципалитету собственники гаражей получили уведомления. Им необходимо принять решение о намерении заключения договора о КРТ и самостоятельном развитии территории. В случае отсутствия 100% согласия всех собственников реализация КРТ будет осуществляться по инициативе органа местного самоуправления.

Лицо, которое выиграет аукцион, приступит к разработке документации по планировке территории. Если же все собственники изъявят желание войти в КРТ, они определят, как будет выглядеть их гаражный кооператив.