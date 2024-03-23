92-летняя жительница Челябинской области отдала мошенникам 1,3 млн рублей

Она хотела помочь своей дочери, якобы попавшей в ДТП

92-летняя жительница Трехгорного Челябинской области сообщила полицейским о совершенном в ее отношении мошенничестве. По словам женщины, ей несколько раз звонили и просили собрать все имеющиеся деньги якобы на лечение дочери, попавшей в ДТП. После того, как ее дочь пришла домой, потерпевшая поняла, что ее обманули, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил мужчина, представившийся врачом. Он сообщил, что ее дочь попала в ДТП и сейчас находится в больнице. «Врач» добавил, что ее жизни ничто не угрожает, но нужно собрать все имеющиеся в доме деньги на лечение, а также вещи, и передать все это водителю, который в ближайшее время подъедет.

«В своих показаниях потерпевшая упоминала, что звонки поступали ей неоднократно, один раз она даже услышала в телефонной трубке голос, похожий на голос ее дочери. Не испытывая сомнений, пенсионерка отдала все сбережения. После встречи с дочерью пожилая женщина поняла, что ее обманули мошенники»,— рассказали в ведомстве.

Работая по заявлению женщины, полицейские установили личность мужчины, который забирал деньги. Им оказался 45-летний таксист. Он сообщил, что ему поступил заказ забрать посылку и вывезти ее за пределы города адресату.

По данному факту в отделе полиции возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).