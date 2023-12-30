9-летний школьник провалился в открытый колодец в безлюдном месте в Челябинской области

Опасность он не увидел из-за внушительного слоя снега

Днем 29 декабря в Златоусте Челябинской области 9-летний мальчик во время прогулки провалился в запорошенный снегом открытый колодец. Он позвонил на единый номер 112, как мог описал местность, и вскоре прибывшие спасатели эвакуировали школьника, сообщили 30 декабря в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

ЧП произошло около полудня. Мальчик гулял в малолюдном месте. В какой-то момент он провалился в колодец. Спасателям он сообщил примерное местонахождение, а также добавил, что травм вроде бы не получил, но сам выбраться не сможет.

«Самым сложным оказалось установить место ЧП и найти открытый люк после прошедших снегопадов. Даже имея описание местности, поиски заняли определенное время — по факту, бойцы караула пожарной части обнаружили люк в стороне от места, указанного мальчиком. Если бы не телефон, найти ребенка вдали от жилых домов на склоне было бы крайне сложно»,— сообщили в ведомстве.

Прибыв на место, спасатели с помощью подручных средств эвакуировали мальчика из колодца глубиной около двух метров и передали медикам скорой помощи. На место также прибыли сотрудники ООО «Златоустовский Водоканал», чтобы закрыть колодец.

Обстоятельства происшествия выясняются. Спасатели рекомендуют родителям предупредить своих детей о возможных опасностях после прошедших снегопадов.