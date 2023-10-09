86 человек эвакуировали из больницы в Копейске из-за пожара

ЧП произошло из-за замыкания электропроводки

Накануне вечером, 8 октября, в поселке Советов в Копейске произошел пожар в больнице. Из медучреждения самостоятельно эвакуировались 84 сотрудника больницы, двух пациентов из реанимации эвакуировали врачи. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибывшие пожарные обнаружили возгорание под лестничным маршем на первом этаже. Из-за короткого замыкания электропроводки загорелись вещи. За несколько минут спасатели потушили пламя. Все обстоятельства выясняются.

«Соблюдение требований пожарной безопасности — залог жизни и здоровья. А в подобных учреждениях этому вопросу необходимо уделять самое пристальное внимание!»— напомнили в ведомстве.