80 сотрудников МЧС участвуют в поисках подростка в Еткульском районе 10 июля

Ночные поиски результатов не дали

Сегодня, 10 июля, МЧС России увеличило группировку по поиску 14-летнего Арслана Мохаммади. Подростка разыскивают 80 спасателей, в том числе 50 — от Уральского учебного спасательного центра. Также в поисках задействовано 10 спецавтомобилей, сообщили утром в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«В ночное время поиск результатов не дал, работы продолжаются. На 10 июля спланирована общая группировка в количестве 365 человек и 39 единиц техники»,— уточнили в ведомстве.

14-летнего подростка ищут с 6 июля. Спасатели и волонтеры уже обследовали весь лес, водоемы, заброшенные колодцы, сады. Однако результатов по-прежнему нет.

Накануне следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».