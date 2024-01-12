В Октябрьском районе восемь местных жителей столкнулись с новой схемой телефонных мошенников. Злоумышленники звонили от имени сотрудников сотового оператора и пытались взломать личные кабинеты на Госуслугах, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

«Злоумышленники звонили и сообщали, что у жертв заканчивается срок действия номера телефона. Далее потерпевшим предлагали дистанционно написать заявление о продлении этого срока. На телефон приходил код подтверждения, который они должен был продиктовать мошеннику, после чего тот взламывал личный кабинет на портале Госуслуг», — рассказали в ведомстве.
Полиция напоминает, что что никакие организации и службы, включая сотовых операторов, не звонят, чтобы запросить коды и пароль по телефону. Предоставлять их посторонним нельзя ни под каким предлогом.