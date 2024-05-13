8-летний велосипедист пострадал в ДТП с грузовиком под Челябинском

Мальчик пересекал дорогу в неположенном месте

Днем 12 мая на трассе на территории Копейска восьмилетний велосипедист попал под колеса грузовика. В результате ребенок получил травмы, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в четыре часа дня на 26‑м километре автодороги Челябинск — Новосибирск. Мальчик не спешился и поехал через дорогу в неположенном месте. В какой-то момент на него наехал 57‑летний водитель автомобиля «Шакман».

В результате ребенок получил травмы. По факту аварии проводится проверка.

Вечером 12 мая на территории Сосновского района сбили мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте. В результате пешеход скончался.