8 дней продолжаются поиски туриста из Перми в нацпарке «Таганай»

Спасатели обледовали 86 километров маршрутов

Поисково-спасательная служба Челябинской области продолжает поиски пропавшего туриста из Перми в национальном парке Таганай. 21-летний Кирилл Касьянов не вернулся с одиночного пешего похода на базе «Гремучий ключ» 7 марта. В пресс-службе поискового отряда рассказали, что продолжат поиски.

Ежедневно продолжаются поиски пропавшего туриста в нацпарке «Таганай». За восемь дней поисков спасатели ищут его и пешим ходом, и с помощью внедорожников и летательной техники. На сегодняшний день обследовано более 16 кв. км. горной и таежной местности парка, 86 км туристических маршрутов. В региональной спасательной службе отметили, что поиск туриста продолжается.

Напомним, молодой человек не вернулся с пешего пешеходного маршрута. Пустую палатку заметил инспектор приюта «Гремучий ключ».