78-летний мужчина погиб в ДТП с двумя автомобилями на Комсомольском проспекте в Челябинске

Одна из машин врезалась в другую, двигаясь на высокой скорости

Сегодня днем, 2 июля, на Комсомольском проспекте в Челябинске столкнулись два автомобиля. В результате один из водителей скончался, сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей аварии, один из автомобилистов стоял и собирался поворачивать налево, а другой ехал, по всей видимости, с большой скоростью на мигающий зеленый свет светофора со стороны Молодогвардейцев. Он врезался в стоящий автомобиль, а затем въехал в электроопору.

Факт ДТП журналисту ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Там уточнили, что авария с участием машин «ВАЗ-2101» и «Мицубиси Грантис» произошла на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Пионерской.

«В результате столкновения автомобиль „Мицубиси“ изменил направление движения, произвел наезд на препятствие. Водитель „ВАЗа“ — 78-летний мужчина — погиб на месте. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего»,— уточнили в ведомстве.

Сейчас сотрудники ДПС осуществляют регулировочные действия.