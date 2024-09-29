78-летний мужчина погиб после опрокидывания авто в Челябинской области

Медикам не удалось его спасти

Днем 28 сентября в Нагайбакском районе 55-летняя женщина за рулем «Сузуки» устроила ДТП, в результате которого погиб пассажир иномарки, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Авария произошла на 141-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. По предварительным данным, водитель отвлеклась от дороги и съехала в кювет, где авто опрокинулось. 78-летний пассажир получил травмы, его госпитализировали. Вскоре в больнице он скончался.

Все обстоятельства выясняются, проводится проверка.

Минувшей ночью смертельная авария произошла в Ашинском районе. Там автомобилист не заметил пешехода, который шел вдоль дороги.