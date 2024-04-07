77-летняя жительница Челябинской области перевела лжеброкеру 10 тысяч рублей

Сумма могла бы быть больше, если бы банк не отклонил заявку на кредит

В полицию Троицка поступило сообщение о мошенничестве от 77-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что хотела получить доход, а в результате лишилась 10 тысяч рублей и едва не стала должником. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выяснили, что женщине позвонил незнакомец, представившийся финансовым экспертом. Он рассказал ей о том, что можно получать хороший доход, играя на бирже и вкладываясь в акции. Пенсионерку заинтересовало предложение, она перешла по присланной ей ссылке, установила приложение и якобы купила акции на сумму 10 тысяч рублей.

Чуть позже ей пришло сообщение о том, что ее счет заблокирован. Лжеброкер потребовал за разблокировку 200 тысяч рублей. Поскольку таких денег у женщины не было, она подала заявку на оформление кредита, однако ее отклонили. Тогда она решила рассказать о произошедшем сыну, и тот убедил женщину обратиться в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Правоохранители устанавливают личности подозреваемых.

Если вдруг на телефон поступают подозрительные звонки от незнакомцев, которые просят перевести деньги и назвать свои данные или данные банковских карт, следует сразу же класть трубу. Получить консультацию можно в Центре общественного мониторинга и проектов Челябинской области по номеру *1593.