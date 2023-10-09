75 мигрантов привлекли к ответственности в Челябинской области за сутки

Также возбуждено несколько уголовных дел

В Челябинской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2023» за сутки привлекли к ответственности 75 мигрантов. Нарушителей выявили во время проверки рынков и других мест скопления иностранных граждан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, в ближайшее время три иностранца по решению судов покинут территорию России, 15 гражданам стран СНГ запретили въезд в страну. Также правоохранители возбудили восемь уголовных дел по фактам фиктивной постановки на миграционный учет иностранцев, решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении жителя Ленинского района, который фиктивно прописал шестерых человек в своей квартире, но помещение им не предоставил.

Всего за шесть дней операции правоохранители выявили 664 административных нарушения в сфере миграционного законодательства.