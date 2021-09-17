75-летнюю жительницу Снежинска спасли из болота

Женщина ушла за клюквой и заблудилась

Минувшая ночь в Каслинском районе прошла в поисках пропавшей 75-летней женщины. Пенсионерка из Снежинска ушла за клюквой на берег озера Келейное. Но женщина не рассчитала время, и темнота настигла ее в заболоченных местах. В поисково-спасательной службе Челябинской области рассказали, как удалось спасти женщину.

До наступления сумерек женщина не смогла выйти на дорогу, а, наоборот, забрела в болота. Избежать беды помог телефон — она смогла дозвониться до знакомых и попросить о помощи. На поиски женщины были вызваны профессиональные спасатели Кыштымского отряда областной ПСС, собрались также добровольцы из Кыштыма, Каслей, Снежинска. Судьба 75-летней женщины беспокоила значительно больший круг людей — родственники, полиция, сотрудники ЕДДС также вышли на ее поиски.

В это время женщина, проваливаясь на значительную глубину, добралась до суши одного из островов озера, плотно заросшего камышом. Только ближе к полуночи спасатели обнаружили женщину и отвели ее в ближайший охотничий домик, где и обогрели.

«Темнота опасна для любого путешественника. Условия крайне низкой видимости не позволяют адекватно оценить расстояние, в темноте невозможно выбрать безопасный путь, найти дорогу, тропинку, а отсутствие солнца сбивает ориентировку по сторонам света даже у опытных туристов», — предупредили спасатели.

В минимальном наборе туристов всегда должен быть заряженный телефон, спички, сменные теплые вещи, запас воды и еды. А спасенную женщину обогрели, медицинская помощь ей не понадобилась.