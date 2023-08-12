73-летний рыбак утонул на озере Чебаркуль в Челябинской области

Мужчина отправился на водоем без спасательного жилета

Накануне, 11 августа, в Кунашакском районе Челябинской области на озере Чебаркуль утонул рыбак. Спасатели подняли его тело и передали полицейским. Еще одна трагедия, обстоятельства которой выясняются, произошла в Магнитогорске, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

В Кунашакском районе 73-летний мужчина отправился на рыбалку со своим приятелем. В какой-то момент поднялся сильный ветер, лодка опрокинулась, и оба мужчины оказались в воде. Один из мужчин вынырнул и смог доплыть до берега, ухватившись за борт. Второй вынырнуть не смог.

«Спасатели Кыштымского отряда областной ПСС в ходе обследования акватории в месте ЧП, достаточно четко указанном очевидцем, обнаружили тело 73-летнего погибшего на трехметровой глубине и расстоянии 150 метров от берега. Его подняли, транспортировали к берегу и передали родственникам и сотрудникам полиции»,— уточнили в ведомстве.

В областной ПСС уточнили, что мужчина отправился на рыбалку в полном обмундировании, но без спасательного жилета.

В Магнитогорске местные рыбаки заметили на реке Урал очертания человека и сразу же вызвали полицию и спасателей. Последние действительно обнаружили в камышах тело мужчины. Личность погибшего и причина его смерти выясняются.